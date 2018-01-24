Ушла из жизни знаменитая писательница-фантаст Урсула Ле Гуин

В США скончалась известная писательница-фантаст Урсула Кребер Ле Гуин. Ей было 88 лет. Знаменитый литератор умерла в собственном доме в Портленде (штат Орегон).

О кончине писательницы сообщает The New York Times со ссылкой на ее сына Тео. Он не назвал причины смерти матери, но отметил, что она в последние месяцы плохо себя чувствовала.

Известность пришла к Урсуле Ле Гуин в 1969 году после выхода романа «Левая рука тьмы». Всего она написала нескольких десятков романов и повестей и свыше 100 рассказов. Также она сочиняла стихи для детей и занималась публицистикой.

Наибольшую популярность принесли ей романы и повести в жанрах научной фантастики и фэнтези. Среди ее известных произведений – цикл из шести книг «Земноморье», первая из которых «Волшебник Земноморья» вышла в 1968 году, «Освобождающее заклятье», «Правило имен», «Гробницы Атуана», «На иных ветрах», «Планета Роканнона», «Планета изгнания».

Ле Гуин – обладательница высших наград в жанрах научной фантастики и фэнтези – «Хьюго», «Небьюла», «Локус».

Американский писатель Стивен Кинг назвал Урсулу Ле Гуин «литературной иконой» и «одной из самых великих» в жанре, передает DW.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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