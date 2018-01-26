В южнокорейской больнице более 40 человек погибли во время пожара

В Южной Корее жертвами пожара в больнице стали более 40 человек, еще около 80 пострадали. Глава государства Мун Чжэ Ин созвал экстренное совещание.

Крупный пожар произошел в городе Милянг на юго-востоке страны. Загорелось, предположительно, отделение неотложной помощи, которое находится на первом этаже здания, сообщает агентство Yohnap.

По последним данным, погиб по меньшей мере 41 человек, еще 79 пострадали. Девять выживших находятся в тяжелом состоянии. В момент возгорания в больнице находилось не менее 111 пациентов.

Пожарные боролись с огнем на протяжении 1 часа 40 минут. Кроме того, огнеборцы эвакуировали 93 человека из дома престарелых, который примыкает к загоревшемуся зданию.

В настоящее время причины пожара устанавливаются. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на экстренном заседании потребовал принять меры, чтобы подобное не повторилось в будущем.

Сеул, Служба информации РИА «Новый День»

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