В Канаде маньяк хоронил своих жертв в цветочных горшках

В Торонто арестовали серийного убийцу. Преступник работал ландшафтным дизайнером и прятал останки своих жертв в горшки с цветами.

66-летнего канадца Брюса МакАртура задержали по подозрению в убийстве минимум пяти человек, сообщает CNN. Все убитые были мужчинами среднего возраста. Впрочем, следователи не исключают, что число жертв маньяка может вырасти.

В настоящее время правоохранители изучают содержимое цветочных горшков с 30 территорий, на которых в разное время работал МакАртур.

Следователи не исключают, что убийца выбирал жертв из-за их нетрадиционной ориентации. Первые останки нашли на территории так называемой гей-деревни, где проживают представители ЛГБТ-сообщества. Однако позже тела были обнаружены и в других районах Торонто.

Торонто, Служба информации РИА «Новый День»

Торонто. Другие новости 01.02.18

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