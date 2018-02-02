Бразильский президент лишился пенсии, так как не смог доказать, что он живой

Действующий президент Бразилии 77-летний Мишел Темер на два месяца лишился пенсии, так как не предоставил госорганам документы, которые бы доказали его существование.

Согласно бразильским законам пенсионер должен ежегодно обновлять регистрацию в органах соцподдержки. В месяц своего рождения Мишел Темер должен был предоставить документы, которые послужили бы доказательством того, что он жив. Однако президент не сделал этого, как пояснили журналистам агентства Telam, по причине загруженности на работе.

В результате Темер остался без пенсии в ноябре и декабре прошлого года. В настоящее время ошибку исправили, а задержанные выплаты глава государства получит «задним числом».

Прежде чем занять пост президента Мишел Темер работал прокурором штата Сан-Паулу.

Бразилиа, Служба информации РИА «Новый День»

Бразилиа. Другие новости 01.02.18

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