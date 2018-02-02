Смена магнитных полюсов Земли ввергнет человечество в хаос

Астрофизики обнаружили признаки приближения апокалипсиса. Жизнь на Земле станет невыносимой из-за геомагнитной инверсии – смены полюсов планеты.

По словам ученых, за последние 200 лет магнитное поле Земли ослабло на 15%. Это говорит о повышении вероятности того, что скоро полюса планеты изменятся. Предупреждение о магнитном перевороте опубликовал в журнале Undark Magazine геофизик Дэниел Бейкер из Колорадского университета. Выводы американских исследователей подтверждают данные, полученные с европейских спутников.

Геомагнитная инверсия уже происходила на Земле раньше. В это время на планету обрушатся разного рода катаклизмы. Вероятно, многие регионы станут попросту непригодны для жизни. Космическое излучение достигнет поверхности Земли и нанесет вред всему живому.

При этом человечеству смена полюсов Земли грозит еще и тем, что оставит весь мир без электричества. Инверсия спровоцирует массовые сбои в работе компьютерных систем, выйдут из строя спутниковые службы, что приведет к коллапсу в работе электростанций. В результате люди вернутся в средневековье.

Денвер, Служба информации РИА «Новый День»

Денвер. Другие новости 02.02.18

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