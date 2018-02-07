Землетрясение на Тайване унесло жизни четырех человек, 225 ранены, 145 пропали без вести

Четыре человека погибли в результате землетрясения на Тайване. Спасатели продолжают разбор завалов, не исключено, что количество жертв может вырасти. Об этом сообщает агентство CNA.

Подземные толчки магнитудой 6 баллов произошли на востоке Тайваня. Сейсмологи определили, что эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км в 18,3 км к северо-востоку от города Хуалянь. Кроме того, были зафиксированы несколько афтершоков.

В городе рухнули несколько зданий, сильнее всех пострадал отель Marshal. Несколько районов остались без электричества. На дорогах и мостах появились трещины.

По последним данным, четыре человека погибли, 225 получили различные травмы. Спасатели продолжают разбирать завалы, судьба 145 человек остается неизвестной.

Тайбэй, Служба информации РИА «Новый День»

Тайбэй. Другие новости 07.02.18

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