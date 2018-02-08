В Гватемале голодные тигры отгрызли мужчине руки

Житель Гватемалы Чиприано Альварес лишился обеих рук, когда пытался покормить тигров в клетках. Правоохранители проверяют деятельность компании, которая содержала хищников в плохих условиях.

По данным газеты Newsweek, Альварес был нанят владельцем животных, чтобы кормить их. По всей видимости, он нарушил правила безопасности, когда давал тиграм пищу. Хищные кошки схватили мужчину за руки, очевидцам происходящего удалось отбить израненного человека.

По словам медиков, Альварес потерял много крови, но в данный момент находится в стабильном состоянии. К сожалению, врачам не удалось сохранить руки мужчины, тигры слишком сильно повредили конечности.

Зоозащитники уверяют, что хозяин содержал животных в плохих условиях. 13 тигров жили в тесных клетках, скудно питались и дрались между собой. Возможно, голод и повышенная агрессия стали причинами нападения на человека.

Гватемала, Служба информации РИА «Новый День»

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