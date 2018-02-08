В Тель-Авиве остановили движение поездов ради поимки беглого кота

На центральной железнодорожной станции Тель-Авива было приостановлено движение поездов из-за поисков пропавшего кота. Домашний питомец сбежал от хозяйки, когда та везла его ветеринару, сообщает «Решет 13».

По данным телеканала, управляющая одной из израильских организаций по защите прав животных Яэль Аркин везла своего любимца кота по кличке Гури на прием к ветеринару. В районе центральной железнодорожной станции «Савидор Мерказ» усатый-хвостатый, вероятно, заподозрил недоброе, вырвался и скрылся в траншее у железнодорожных путей.

Хозяйка Гури попросила министра транспорта Израиля Исраэля Каца оказать содействие в поисках кота. Министр не остался равнодушным к просьбе Яэль Аркин и обратился к главе национальной железнодорожной компании «Ракевет Исраэль» Шахару Аялону. Он в свою очередь распорядился предпринять все необходимые усилия для спасения кота.

Поиски Гури заняли несколько дней. Сотрудник службы безопасности станции вместе с ловцом кошек обнаружил у путей кошачьи следы, которые привели их к пушистому беглецу. Движение поездов было временно приостановлено, что позволило отловить кота и вернуть его хозяйке, передает РИА «Новости».

«Оперативное подключение сотрудников «Ракевет Исраэль» и работников железнодорожной станции позволило нам спасти жизнь Гури. Было решено, что кот получит второе имя – Исраэль – в честь министра, который спас его жизнь», – цитирует телеканал Аркин.

Тель-Авив, Иван Гридин

Тель-Авив. Другие новости 08.02.18

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