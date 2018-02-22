Известный модный дом выпустил на подиум моделей с «оторванными» головами

Дизайнер Gucci Алессандро Мишель эпатировал публику на показе в Милане. Некоторые модели вышли на подиум с копиями своих «оторванных» голов в руках.

Фото: Reuters

Зал, в котором проходило шоу показа коллекции под названием «Киборг», был стилизован под операционную настоящими хирургическими койками. Модели держали в руках копии своих голов, некоторые несли муляжи змей, хамелеонов и маленьких драконов. У одной из девушек во лбу был очень реалистичный «третий глаз», а у мужчины рога фавна.

«Коллекция повествует об отношениях между тем, кто мы есть, и тем, кем мы становимся, хотим стать. Мы все – Франкенштейны своей жизни», – прокомментировал свою коллекцию Алессандро Мишель.

Милан, Служба информации РИА «Новый День»

Милан. Другие новости 22.02.18

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