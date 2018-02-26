Ближнему Востоку напророчили новую большую войну в 2019 году

Иран и Израиль стоят на пороге войны друг с другом. Вооруженные столкновения могут начаться уже в следующем году. С таким прогнозом выступили эксперты американского издания The National Interest после анализа военных действий этих стран Ближнего Востока.

Аналитики отмечают, что Иран проявляет большую активность в Сирии, принимая непосредственное участие в боевых действиях и оказывая значительную военную поддержку Дамаску. Также Тегеран помогает отрядам ливанской организации «Хезболла», которую в Израиле считают угрозу для государства. Кроме того, указывает издание, Иран сотрудничает с находящейся под санкциями Северной Кореей.

При этом между двумя странами в начале февраля уже произошло первое прямое столкновение, когда израильская армия перехватила над своей территорией иранский дрон. После этого ВВС Израиля нанесли удар по иранским силам в Сирии. Сирийские силы противоздушной обороны ответили огнем, сбив израильский истребитель F-16. Издание уверяет, что конфликт продолжит расти и в будущем году начнется новая война.

Другой причиной для противостояния могут стать внутренние проблемы Ирана. Чтобы отвлечь население от экономических трудностей, Тегеран может спровоцировать войну на Ближнем Востоке.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.02.18

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