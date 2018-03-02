В Баку в пожаре в наркодиспансере погибли десятки человек

В наркологическом центре в столице Азербайджана рано утром вспыхнул пожар. По предварительным данным, погибли 26 человек, четверо пострадавших госпитализированы.

Возгорание произошло в Республиканском наркологическом центре в Хатаинском районе города Баку около шести утра. Тушение пламени осложнялось сильным поривистым ветром. К ликвидации пожара были привлечены бригады пожарной охраны МЧС из других районов.

Как пишет Sputnik Азербайджан со ссылкой на правоохранительные органы, полностью выгорел деревянный барак, в котором содержались больные. Большинство погибших – лежачие пациенты, они не смогли самостоятельно покинуть полыхающее здание.

По предварительным данным, погибли 26 человек, еще четверо госпитализированы. Трое пострадавших находятся в токсикологическом отделе Клинического медицинского центра №1, еще один – в Городской клинической больнице №3. Их состояние оценивается медиками как удовлетворительное, сообщает News.day.az.

Тела погибших при пожаре извлекают из под обломков, они полностью обуглены. Все тела будут доставлены в Ясамальское районное подразделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для идентификации личности, затем погибших передадут их родственникам.

На место происшествия прибыли представители министерства по чрезвычайным происшествиям и Службы госпожнадзора. Причину возгорания еще предстоит установить.

Баку, Служба информации РИА «Новый День»

Баку. Другие новости 02.03.18

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