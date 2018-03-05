Выборы в парламент Италии обернулись политическим патом

В минувшее воскресенье в Италии состоялись выборы в парламент страны, Как и ожидалось, ни одна политическая сила не сумела получить большинство мест, сообщают итальянские СМИ. По данным экзит-полов, правоцентристская коалиция во главе с Сильвио Берлускони получит 245 мест в палате депутатов, тогда как для получения большинства требуется минимум 316 мест, пишет Corriere della Sera. Популистское движение «Пять звезд» может рассчитывать на 215 мест, а левоцентристская коалиция – на 135.

Аналогичная ситуация складывается по итогам голосования за кандидатов в сенаторы. Там у сторонников Берлускони может быть 132 места при необходимых 158 местах для получения абсолютного большинства. У «Пяти звезд» – 95 мест, а у левоцентристов – 77 мест. Это сходится с данными социологических опросов, которые проводились в преддверии выборов.

По мнению наблюдателей, пока неясно, кто будет формировать правительство, так как ведущие политические силы не готовы к переговорам о создании коалиции с оппонентами. Так, перед голосованием Берлускони заявил, что будет выступать за повторные выборы даже, если его коалиция финиширует на первом месте, но не получит достаточно мест в парламенте для формирования стабильного правительства. Идею формирования коалиции с соперничающими с ним партиями бывший премьер отверг.

Итальянские СМИ пишут, что эксперты отмечают значительный успех движения «Пять звезд». По их мнению, эта политическая сила, хоть и уступает правоцентристской коалиции по количеству мест в парламенте, добилась больших успехов, опередив другие партии по количеству полученных голосов. Политологи уверены, что это приведёт к тому, что при любом дальнейшем развитии события движение «Пять звезд» усилит влияние на политическую жизнь Италии.

Внимание прессы привлекли и возглавляемые Демократической партией левоцентристы: они лишились большинства в парламенте и уступили всем своим главным соперникам, отмечает «Интерфакс». Лидеры партий пока избегают комментариев по итогам выборов, ожидая окончательных результатов подсчета бюллетеней.

Рим, Иван Гридин

Рим. Другие новости 05.03.18

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