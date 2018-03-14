В Италии эвакуировали 23 тысячи человек из-за 225-килограммовой бомбы

Более чем 20 тысячам жителей итальянского города Фано на Адриатическом побережье страны пришлось покинуть свои дома. Масштабная эвакуация потребовалась из-за обнаружения неразорвавшейся авиационной бомбы времен Второй мировой войны. Ее вес составляет 225 килограммов.

По словам мэра города в Массимо Сери, эвакуация затронула тех граждан, чьи дома находятся в радиусе 1,9 километра от места обнаружения опасной находки. Речь идет об историческом центре города, набережной и нескольких кварталов в южной части Фано. Эвакуация также затронула городскую больницу и железнодорожный вокзал.

Список улиц, жители которых подлежат эвакуации, размещён на странице градоначальника в Facebook. Были определены точки сбора населения, откуда людей отвезли в пункты временного размещения на ночевку. Как передает РИА «Новости», по оценкам местных властей, экстренные меры продлятся до второй половины дня среды. Всего временные неудобства коснулись 23 тысяч местным жителей. На месте работают военные саперы.

Авиабомбу английского производства обнаружили строители в районе набережной. Планируется, что в ближайшее время ее отвезут в море, где подорвут.

Рим, Иван Гридин

Рим. Другие новости 14.03.18

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