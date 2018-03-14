В Японии обнаружили крупнейший в истории государства клад

В Японии обнаружили крупнейший в истории страны денежный клад. Находку сделали в префектуре Сайтама. Ценности сейчас экспонируются в хранилище культурных ценностей префектуры в городе Кумагая. «Это крупнейшая в Японии находка монет в глиняном кувшине. Также крупнейшей она является и по числу обнаруженных монет», – говорится в сообщении музея.

Клад сделали археологи во время раскопок поселения времен средневековой Эпохи воюющих царств (вторая половина XV – XVI века) в городе Хасуда. Как передает РИА «Новости», в почти не пострадавшем кувшине, высота которого составляет 70 сантиметров, хранились 260 тысяч медных монет. При захоронении они, вероятно, были связаны веревкой, пропущенной через характерную дырку в середине каждой монеты.

Археологи считают, что захоронение было сделано после XV века в целях сбережения имущества в неспокойное время.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 14.03.18

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