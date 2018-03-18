В Великобритании внедорожник протаранил ночной клуб, есть пострадавшие

В Великобритании автомобиль на большой скорости влетел на территорию ночного клуба. По предварительным данным, различные травмы получили 13 человек.

Инцидент произошел минувшей ночью в городе Грейвзенд графства Кент. По данным полиции, 13 человек получили ранения, пишет Associated Press.

21-летний водитель автомобиля задержан. Правоохранители не считают, что это был теракт. Установлено, что в ночном клубе возникла ссора. После чего охрана выгнала одного из участников конфликта, который, по все видимости, решил отомстить. Теперь молодого человека обвиняют в покушении на убийство.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 18.03.18

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