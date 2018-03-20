Полицейские не нашли вины беспилотника Uber в смерти велосипедистки

Беспилотный автомобиль Uber во время тестирования сбил женщину. Жертва ДТП из-за полученных травм скончалась. Компания приостановила испытания беспилотников. Теперь решается вопрос о том, кто будет отвечать за возможные последствия в отсутствие в машине водителя.

Инцидент произошел в городе Темпл, штат Аризона, США. Автономный Volvo наехал на 49-летнюю Элейн Херцберг, пишет газете San Francisco Chronicle. Женщина погибла.

При этом в автомобиле в рамках тестирования находился оператор. По его словам, только услышав удар, он понял, что произошла авария. Как сообщили позже в полиции, камеры беспилотной техники также не зафиксировали велосипедистку, она резко выехала из тени прямо под колеса автомобиля.

Вместе с тем установлено, что Volvo двигался с небольшим превышением скорости.

Uber приостановила испытания беспилотников на время разбирательства.

Стоит отметить, что автономные машины давно технически готовы к тому, что ездить по дорогам. Однако массовое внедрение останавливает юридический аспект – разработчики не готовы нести ответственность за технику в случае, если она станет причиной травм или смерти пешеходов или пассажиров.

Темпл, Служба информации РИА «Новый День»

Темпл. Другие новости 19.03.18

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