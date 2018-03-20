В Индии 18-летняя девушка погибла из-за взрыва смартфона

Жительница Индии погибла от того, что в ее руках взорвалось мобильное устройство. Смартфон сдетонировал, когда девушка подключила его к электрической сети для зарядки.

По данным The Daily Mail, трагедия произошла в штате Одиша. 18-летняя девушка говорила по телефону, а когда тот разрядился, решила подключить его подзарядиться. В этот момент прогремел взрыв.

Пострадавшую доставили в больницу с травмами головы, руки и груди. Несмотря на усилия врачей, девушка скончалась.

В настоящее время полицейские выясняют, что могло стать причиной взрыва.

Нью-Дели, Служба информации РИА «Новый День»

Нью-Дели. Другие новости 20.03.18

Исландия задумалась над бойкотом ЧМ-2018 в России. / Полицейские не нашли вины беспилотника Uber в смерти велосипедистки. / Выборы в Крыму признаны действительными, Евросоюз не согласен. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»