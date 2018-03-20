Французская полиция задержала Николя Саркози за «деньги Каддафи»

Полиция Франции задержала экс-президента страны Николя Саркози по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании перед выборами 2007 года, передает Рейтер, ссылаясь на источник в суде. По его данным, Саркози в ближайшее время будет допрошен.

Расследование началось в 2012 году, позже оно было приостановлено, но в прошлом году уголовное дело возобновили. Суд предъявил Саркози предварительные обвинения, что означает, что у следствия достаточно доказательств для того, чтобы считать, что преступление было совершено.

В начале января текущего года по делу был арестован проживающий в Швейцарии бизнесмен Александр Джухри после того, как он несколько раз проигнорировал повестки в суд.

В апреле 2012 года во французских СМИ появилась информация о том, что президентскую кампанию Николя Саркози в 2007 году финансировал бывший лидер Ливии Муаммар Каддафи. Французское информагентство Mediapar обнародовало записку, в которой бывший глава МИД Ливии Муса Куса заявляет о «достигнутом принципиальном согласии по поводу поддержки избирательной кампании Николя Саркози на сумму 50 млн евро». Данные сведения «всплыли» перед вторым туром президентских выборов, в котором сошлись Саркози и Франсуа Олланд. Напомним, что победу тогда одержал социалист.

Отметим, что прежние ливийские неоднократно требовали от Саркози вернуть деньги, после того как Париж поддержал военную операцию НАТО против Джамахирии в разгар гражданской войны. Однако Саркози уверял, что ливийцы денег ему не давали.

Париж, служба информации РИА «Новый День»

Париж. Другие новости 20.03.18

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