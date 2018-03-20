В Африке усыпили последнего самца северного белого носорога

В Африке умер последний самец северного белого носорога. В общей сложности осталось только два представителя этого вида в мире. Восстановить популяцию носорогов ученые собираются с помощью искусственного оплодотворения.

Ветеринары совместно со Службой охраны дикой природы Кении приняли решение усыпить носорога по имени Судан. Об этом сообщается в твиттере заповедника Ol Pejeta. Животному было 45 лет, а состояние его здоровья в последнее время сильно ухудшилось.

В настоящее время на планете осталось лишь две самки северного белого носорога: дочь Судана Наджин и внучка Фату. Сотрудники заповедника собрали биологический материал. В будущем они хотят использовать экстракорпоральное оплодотворение, чтобы сохранить популяцию этого вида. Суррогатной матерью станет самка южного белого носорога.

Найроби, Служба информации РИА «Новый День»

Найроби. Другие новости 20.03.18

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