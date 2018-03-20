В американской школе открыта стрельба: много пострадавших

Американские СМИ сообщили о стрельбе в школе в штате Мэриленд. Инцидент произошел в школе Грейт-Миллс в округе Сент-Мэри. Информацию о происшествии подтвердили в офисе шерифа округа и попросили родителей не приводит детей на уроки.

В настоящее время территория школы оцеплена полицейскими. Обстоятельства произошедшего выясняются.

По предварительным данным СМИ, в результате стрельбы пострадало «очень много человек». Одна из находящихся в школе учениц написала в своем твиттере, что, воможно, есть погибшие и попросила помолиться за школьников.

В настоящее время территория школы оцеплена. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.03.18

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