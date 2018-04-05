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Пятница, 6 апреля 2018, 14:07 мск

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США «оболванились»: американская молодежь не верит, что Земля – шар

Фото: Reuters

Американские школьники и студенты все чаще сомневаются, что Земля круглая. Такие «глубокие познания» зафиксировали новые соцопросы, проведенные среди жителей США. В своей неуверенности призналась треть респондентов, передает Infox.ru со ссылкой на онлайн-издание LiveScience.

Сообщается, что в Штатах действуют целые общественные движения, участники которых верят, что Земля – плоская, как описано в древних мифах, а ученые, НАСА и авиакомпании замалчивают «секрет» в рамках теории заговора элит.

Убежденность некоторых не может не поражать. Так, каскадер Майкл Хьюз, построивший паровую ракету, был готов рисковать жизнью ради проверки этой «теории».

Отмечается, что чаще всего в «плоскую Землю» верят подростки и молодежь, еще не окончившие школу или университет. Из них 66% считают, что Земля круглая. При этом пожилые американцы более адекватны – 95% из них не сомневаются, что Земля похожа на шар.

Причины такого «явления» до конца не ясны, однако не исключено, что сказалось ухудшение качества школьного образования, а также появление моды на «плоскую Землю».

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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