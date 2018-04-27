Сейшелы и Мальдивы превратятся в солончаки к середине века

В ближайшие несколько десятков лет большая часть низко лежащих островов станет необитаемой, а сотни тысяч их жителей останутся без крова. В их числе – Мальдивы, Сейшелы и часть Гавайев. Причина – изменения климата, которые приведут к дефициту пресной воды. К таким выводам пришли американские и европейские ученые, работа которых опубликована в журнале Science Advances.

Недавние исследования климатических изменений на Маршалловых Островах показали, что атоллы ждет незавидная судьба. Более ранние исследования изменений климата атоллов основывались на оценках роста уровня Мирового океана. На основе таких расчетов ученые делали выводы, что в ближайшее столетие островам ничего не угрожало. Теперь же ученые учли не только изменения уровня океана, но и динамику волн, а вместе с тем и увеличение содержания парниковых газов в атмосфере. В итоге вывод неутешительный – большинству низко лежащих коралловых островов грозит опустошение. Их поверхность будет покрыта солончаками.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 27.04.18

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