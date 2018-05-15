Купленный китаянкой щенок за два года вырос в медведя

В Китае с местной любительницей собак приключилась необычная история. Су Юнь приобрела щенка тибетского мастиффа, который за два года вырос в настоящего медведя. Когда сомнений не осталось, женщина договорилась с егерями и передала питомца в местную службу лесничества.

Щенок вырос в медведя

China News сообщает, что «собаку» Су Юнь приобрела с рук, будучи на отдыхе. Женщина сомневалась, стоит ли ей совершать сделку, но продавцы сделали ей хорошую скидку, и решение было принято. За два года питомец значительно увеличился в размерах. «Он все больше становился похожим на черного медведя», – рассказала Сун. По ее словам, животное съедало большой ящик фруктов и два ведра лапши ежедневно.

Фото: скриншот с видео CGTN

За пару лет медведь набрал около 200 килограммов и подрос до одного метра в холке. С собакой его роднило то, что питомец предпочитал стоять на четырех лапах, был ласков и дружелюбен. Лесники передали зверя в центр спасения дикой природы провинции Юньнань, где его идентифицировали как азиатского черного медведя. Данный вид относится к исчезающим.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 15.05.18

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