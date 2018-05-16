Звезда Youtube убивала животных редких видов ради лайков

Видеоблогер из Камбоджи А Линь Тач устроила кровавое пиршество, чтобы получить больше лайков на YouTube. Она готовила и ела животных, находящихся под угрозой исчезновения.

Девушка публиковала ролики, в которых она убивала и готовила змей, ящериц, птиц, вымирающих кошек-рыболовов и других экзотических животных. Ее канал набирал популярность, однако зрители и не догадывались, что в пищу шли редкие виды представителей камбоджийской фауны, пишет The Sun.

Внимательные пользователи обратились к правоохранителям. В результате А Линь Тач, а также ее супруг, который помогал снимать убийства животных, были задержаны.

В свое оправдание пара заявила, что покупала своих жертв на местном рынке, а потому не знала о том, что они принадлежат к охраняемым законом видам. В настоящее время камбоджийские следователи пытаются отыскать тех самых торговцев.

Пномпень, Служба информации РИА «Новый День»

Пномпень. Другие новости 16.05.18

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