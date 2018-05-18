Испанцу ампутировали ноги и руки из-за ошибочного диагноза

Житель Испании Дэвид Морана лишился конечностей из-за того, что врачи вовремя не могли поставить верный диагноз. 24-летнего мужчину лечили от обычной простуды, а у него оказался менингит. Однако медики выяснили это слишком поздно.

В январе Морана почувствовал недомогание, его лихорадило, сильно болела челюсть. Мужчина сходил в больницу, врач взял необходимые анализы, не увидел в результатах ничего критичного и отправил пациента лечиться домой, пишет The Sun.

Испанцу стало значительно хуже, поднялась высокая температура, на лице выступили коричневые пятна. Такие же пятна он обнаружил на ногах. По словам мужчины, у него было ощущение, будто ноги отморожены.

Морану госпитализировали, только при проведении тщательного осмотра, медики сообщили, что мужчина болен менингитом. Из-за того, что инфекцию выявили слишком поздно, она успела распространиться по всему телу. В результате пациенту ампутировали руки и ноги.

Пережив весь этот ужас, Морана все же рад, что остался жив. В настоящее время он собирает деньги, чтобы купить протезы. Мужчина не теряет надежды вернуться к активной жизни.

Мадрид, Служба информации РИА «Новый День»

Мадрид. Другие новости 18.05.18

Путин и Меркель решат, что делать с Трампом. / Ученые: секс в пожилом возрасте помогает сохранить память. / Иракский суд постановил казнить россиянина. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»