Жителей США экстренно предупредили о вторжении зомби (СКРИНШОТ)

Жители американского города Лейк Уорт в штате Флорида получили по смс-рассылке экстренное предупреждение о скором нападении зомби.

Сообщения были разосланы поздним вечером 20 мая после неожиданного отключения электричества, сообщает издание Palm Beach Post. Оповещение о вторжении живых мертвецов получили около 8 тысяч человек.

Оповещение о вторжении зомби (фото: Elia, Tom CMG-WestPalm)

Представитель городских властей Бен Керр предположил, что отправленное горожанам сообщение является чьей-то хулиганской шуткой. Чиновник отметил, что кто-то изменил заранее заготовленный текст сообщения на случай отключения электроэнергии, отметив, что к рассылке вряд ли мог быть причастен действующий или бывший сотрудник горадминистрации. Кроме того, он извинился перед жителями города за сообщение, подчеркнув, что в Лейк Уорте активность зомби не зафиксирована.

Ранее стало известно, что Министерство обороны США разрабатывает планы по защите населения от зомби-апокалипсиса, нашествия пришельцев и восстания машин. Так, план Пентагона на случай зомби-апокалипсиса был выработан около шести лет назад с целью «контролировать зомби» и «создать схему по выживанию».

При этом американское оборонное ведомство не жалеет бюджета для защиты своих граждан: на защиту от ходячих мертвецов и инопланетян Пентагон тратит миллионы долларов. В то же время эксперты скептически относятся к подобным страшилкам. По их мнению, их специально «сливают» в прессу, чтобы усыпить бдительность и не называть вслух тех, кого США считает настоящими врагами.

Майами, служба информации РИА «Новый День»

Майами. Другие новости 23.05.18

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