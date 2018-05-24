Маск решил бороться с фейковыми новостями с помощью Pravdы

Руководитель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что намерен создать сервис для борьбы с фейками и назвать его Pravda. «Собираюсь создать сайт, на котором люди смогут оценивать, насколько правдива та или иная публикация, а также отслеживать рейтинг правдивости каждого журналиста, издателя и издания. Думаю назвать его Pravda», – написал он в своем твиттере.

В связи с этими планами Маск запустил голосование, в котором спросил подписчиков, считают ли они такой ресурс полезным, а также предложил журналистам, которым не нравится эта идея, убедить своих читателей проголосовать против нее.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 23.05.18

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