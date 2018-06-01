В Уганде ввели налог на социальные сети и мессенджеры

Власти Уганды обложили налогом граждан, которые пользуются социальными сетями и мессенджерами. Ежедневно с мобильного счета пользователей налоговые службы будут снимать 200 шиллингов (0,05 долларов США). Собранные деньги пойдут на оплату национального долга страны.

Президент Уганды Йовери Мусевени настаивает на том, что через соцсети распространяется дезинформация. По его инициативе и был разработан закон о введении налога, пишет Reuters.

За доступ к Facebook, Twitter и мессенджерам WhatsApp и Viber плата будет взиматься каждый день. В год каждому жителю Уганды придется заплатить около 19 долларов. При этом, по данным Всемирного банка, показатель ВВП на душу населения в стране составляет 615 долларов.

Интернетом в Уганде пользуются более 23 млн граждан, что составляет около 40% населения страны. Ранее местные власти блокировали доступ к соцсетям, по словам Мусевени, это было необходимо, чтобы остановить «распространение лжи».

Кампала, Служба информации РИА «Новый День»

Кампала. Другие новости 01.06.18

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