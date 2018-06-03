Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в попытке приватизировать победу в Великой Отечественной войне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в прессе появились статьи, критикующие Белоруссию за то, что ежегодные Парады Победы в этой стране проводятся 3 июля, а не 9 мая. Страну начали обвинять в историческом сепаратизме.

Лукашенко напомнил: 3 июля – день освобождения Минска – на народном референдуме был утвержден как День освобождения Белоруссии и День независимости. А 9 мая парады тоже проводятся, но в юбилейные годы.

«Появляется все больше информации именно на эту тему. Кому-то неймется, что удивительно – в России, приватизировать эту Победу, – цитирует Лукашенко агентства «Белта». – Как будто не было на войне других – белорусов, украинцев, грузин, армян, таджиков, туркмен... Весь Советский Союз воевал. Погибли даже не сотни и не тысячи, а сотни тысяч. Мы каждого третьего искалечили и потеряли. Вся Беларусь – это памятник. Тысячи сожженных деревень, ни в чем не повинных людей, стариков, детей».

Президент Белоруссии отметил: «Прежде надо разобраться, но я не думаю, что они не разбираются. В этом причина другая – все отмести, вот мы – герои, победители. Так нельзя. Победил советский народ! И приватизации быть не должно».

И подчеркнул: «Нам делить Победу – это лить воду на мельницу наших соперников и противников. Они рады, что мы начали эту дележку. И вы знаете, откуда эта дележка пошла. Поэтому я крайне негативно воспринимаю подобные заявления, что кто-то эту Победу завоевал в одиночку».

Минск, Игорь Юров

Минск. Другие новости 03.06.18

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