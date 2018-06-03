Немецкий полицейский открыл стрельбу по верующим

В Германии полицейский открыл стрельбу по прихожанам.

Инцидент произошел в Берлинском кафедральном соборе. Что послужило причиной стрельбы, пока не уточняется. Известно, лишь, что какой-то человек агрессивно себя вел в храме и что полицейский стрелял по ногам.

По данным немецких СМИ, ранены два человека. В полиции подтверждают пока только одного пострадавшего.

Берлин, Игорь Юров

Берлин. Другие новости 03.06.18

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