Немецкий полицейский открыл стрельбу по верующим

В Германии полицейский открыл стрельбу по прихожанам.
Инцидент произошел в Берлинском кафедральном соборе. Что послужило причиной стрельбы, пока не уточняется. Известно, лишь, что какой-то человек агрессивно себя вел в храме и что полицейский стрелял по ногам.
По данным немецких СМИ, ранены два человека. В полиции подтверждают пока только одного пострадавшего.
Берлин, Игорь Юров
Берлин. Другие новости 03.06.18
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