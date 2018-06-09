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Суббота, 9 июня 2018, 14:07 мск

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WP: хакеры похитили 614 Гбайт секретных данных у ВМС США

Работавшие на правительство Китая хакеры взломали компьютерную сеть подрядчика военно-морских сил (ВМС) США и похитили секретные данные, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что украденная информация касалась американских разработок в области ультразвуковых противокорабельных ракет, которыми планируется вооружить подлодки после 2020 года. Хакерские атаки якобы имели место в январе и феврале текущего года. В данный момент проводится расследование по факту взломов.

Газета пишет, что было похищено 614 Гбайт информации, которая хранилась у подрядчика ВМС США на незащищенном сервере. Как напоминает «Газета.ру», ранее американский сенатор заявил, что Россия превосходит США в киберпространстве.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 09.06.18

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