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Среда, 13 июня 2018, 14:22 мск

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Жители Калифорнии решат на референдуме, разделять ли штат на три части

Фото: nytimes.com

В Калифорнии состоится референдум по вопросу разделения штата на три части. Соответствующая инициатива смогла собрать более 400 тысяч подписей. Голосование пройдет 6 ноября 2018 года, сообщили в местной администрации.

Автором инициативы является американский венчурный инвестор Тимоти Дрейпер из Кремниевой долины. Он же является спонсором проведения плебисцита. «Инициатива Тимоти Дрейпера, предложившего разделить Калифорнию на три штата, собрала более 402 тыс. 468 подписей», – говорится в сообщении администрации Калифорнии.

В документе указано, что Калифорнию предлагается разделить на три штата: Калифорнию, Северную Калифорнию и Южную Калифорнию. Частью Северной Калифорнии станут Сан-Франциско и Сакраменто, в Южную Калифорнию войдут Сан-Диего, Фресно, Керн и Ориндж. Калифорния же будет включать в себя Лос-Анжелес, Санта-Барбару и Вентуру.

Несмотря на успех инициативы по сбору подписей, опрос SurwayUSA показывает, что 72% жителей штата проголосуют против разделения Калифорнии, поддержать инициативу готовы лишь 17%. Как передает «Интерфакс», даже если инициатива Дрейпера сможет набрать большинство голосов в ноябре, ее должны будут одобрить в Ассамблее правительства Калифорнии, а также в Конгрессе США, что маловероятно.

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