В США неизвестный ранил четверых у детской больницы

В пригороде Денвера в штате Колорадо неизвестный открыл стрельбу по людям у детской стоматологической клиники. Пострадали четыре человека, из них двое детей.

По данным полиции, мужчина начал стрелять на парковке у офисного здания, а затем сел в автомобиль и скрылся с места происшествия.

В настоящее время в связи с инцидентом задержан один человек, однако он пока не считается подозреваемым по этому делу, передает телеканал CBS.

В результате ЧП четыре человека получили ранения – двое взрослых и двое детей. Все пострадавшие госпитализированы, информация об их состоянии не поступала.

Денвер, Служба информации РИА «Новый День»

Денвер. Другие новости 15.06.18

Экономическая война в разгаре: США заявили о пошлинах на товары из КНР. / Сегодня в Кольцово прибыл прямой рейс из Каира с футбольными фанатами (ФОТО, ВИДЕО). / Астрономы заявили об уменьшении размеров Солнца. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»