Извергающийся на Гавайях вулкан лишил жителей домов, но подарил драгоценные камни

В американском штате Гавайи уже месяц извергается вулкан Килауэа. Стихия принесла немало разрушений, но есть и положительный момент – местные жители стали находить на пляжах ценные камни.

По словам гавайцев, маленькие зеленые камешки теперь лежат буквально повсюду. Речь идет об оливинах – полудрагоценных камнях, пишет Daily Mail.

Геологи из Гавайского университета подтвердили, что оливины вышли на поверхность, благодаря извержению. Однако эти камни не выбросил вулкан, как считают местные жители, они поднялись их недр из-за движений породы, спровоцированных извержением.

Гавайцы повально собирают оливины и делятся фото находок в социальных сетях. Высококачественные камни стоят порядка 450 долларов за карат.

Гонолулу, Служба информации РИА «Новый День»

Гонолулу. Другие новости 15.06.18

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