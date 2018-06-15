BuyCanadian: жители Канады начали бойкот товарам из США, обидевшись на Трампа

Жители Канады объявили бойкот американским товарам в магазинах после того, как между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо произошла словесная перепалка на саммите G7, спровоцированная решением американского лидера внести Канаду в список стран, против которых введены пошлины на сталь и алюминий. Канадцы возмущены заявлениями Трампа, обвинившего Трюдо в оскорблениях по отношению к нему.

Патриотические настроения захватили всю страну. Канадцы выступили с призывом «защитить честь Канады» и бойкотировать товары из США, а также отказаться от поездок в соседнюю страну. В соцсетях распространяются хештеги #BoycottUSProducts («Бойкот продуктов США»), #BuyCanadian («Покупай канадское») и #BoycottUSA («Бойкот США»), сообщает канадский телеканал CTV. Канадцы отказываются покупать американский алкоголь, бытовую химию, фрукты и другие продукты питания. Бойкот объявлен таким американским брендам, как McDonald's, Starbucks и Walmart. Отметим, что тему байкота канадцы активно обсуждают друг с другом, в том числе в барах и других заведениях.

Напомним, в минувшую субботу Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике проходившего в Канаде саммита G7. В качестве причины такого решения он назвал «ложные заявления» Трюдо на пресс-конференции по итогам встречи и «несправедливые» заградительные пошлины против фермеров и компаний из США, которые анонсировала Канада. По словам Трампа, после того, как он вылетел в Сингапур на встречу с Ким Че Ыном, канадский премьер заявил, что американские пошлины являются возмутительными, и Канада не позволит соседу «помыкать собой». По мнению Трампа, Трюбо выдал в его адрес «нечто оскорбительное». Президент США счел критические заявления канадского премьера ошибкой, которая, как пообещал американский лидер, дорого ему обойдется.

Оттава, служба информации РИА «Новый День»

Оттава. Другие новости 15.06.18

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