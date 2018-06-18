Микроавтобус протаранил толпу на рок-фестивале в Нидерландах, есть жертвы

В Нидерландах микроавтобус «Фиат» врезался в толпу пешеходов на музыкальном фестивале PinkPop в городе Ланграафе на юго-востоке страны. В результате наезда один человек погиб, еще трое получили различные травмы, сообщают голландские СМИ со ссылкой на полицию.

Водитель микроавтобуса сбежал с места происшествия. Полицейские ищут злоумышленника. Пока неизвестно, был ли инцидент терактом. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Амстердам, служба информации РИА «Новый День»

Амстердам. Другие новости 18.06.18

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