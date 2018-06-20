В лондонском метро произошел взрыв, есть пострадавшие

На одной из станций метро в столице Великобритании прогремел взрыв. По предварительным данным, различные травмы получили пять человек.

Информация о взрыве на станции Саутгейт в Северном Лондоне поступила в экстренные службы во вторник поздно вечером. Полицейские осмотрели место происшествия и пришли к выводу, что речь не идет о террористическом акте.

Вероятно, причиной взрыва стало короткое замыкание аккумуляторной батареи, говорится в сообщении на сайте транспортной полиции Великобритании.

В результате инцидента ранения получили несколько человек. Правоохранители уточнили, что травмы не представляют опасности для здоровья и жизни пострадавших.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 20.06.18

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