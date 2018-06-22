В Гватемале автобус рухнул в пропасть, восемь человек погибли

В Гватемале автобус с 55 пассажирами сорвался с высоты в 70 метров. По предварительным данным, восемь человек погибли, 35 госпитализированы. Причина аварии устанавливается.
Как сообщили представители экстренных служб местному изданию Prensa Libre, в автобусе находились студенты, она направлялись в муниципалитет Сан-Мигель на спортивные соревнования. Водитель не справился с управлением и машина рухнула в пропасть.
Семь человек погибли на месте, еще один скончался по дороге в больницу. 35 пассажиров госпитализированы с тяжелыми травмами в Национальную больницу Сан-Маркоса.
Точная причина аварии пока неизвестна. Предположительно, у автобуса отказали тормоза.
Гватемала, Служба информации РИА «Новый День»
Гватемала. Другие новости 21.06.18
«Историческое изменение»: в США белые постепенно становятся меньшинством. / Украина готова пожертвовать мовой и привести НАТО в Азовское море. / Звезды сборной Франции провели тренировку на поле «Екатеринбург Арены» (ФОТО). Читать дальше
© 2018, РИА «Новый День»