В Гватемале автобус рухнул в пропасть, восемь человек погибли

В Гватемале автобус с 55 пассажирами сорвался с высоты в 70 метров. По предварительным данным, восемь человек погибли, 35 госпитализированы. Причина аварии устанавливается.

Как сообщили представители экстренных служб местному изданию Prensa Libre, в автобусе находились студенты, она направлялись в муниципалитет Сан-Мигель на спортивные соревнования. Водитель не справился с управлением и машина рухнула в пропасть.

Семь человек погибли на месте, еще один скончался по дороге в больницу. 35 пассажиров госпитализированы с тяжелыми травмами в Национальную больницу Сан-Маркоса.

Точная причина аварии пока неизвестна. Предположительно, у автобуса отказали тормоза.

Гватемала, Служба информации РИА «Новый День»

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