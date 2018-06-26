В Японии мужчина устроил стрельбу неподалеку от школы

В Японии неизвестный напал на полицейский участок, завладел огнестрельным оружием и устроил стрельбу у местной школы. По предварительным данным, погибли два человека.
Инцидент произошел в городе Тояма на севере острова Хонсю, передает японский телеканал NHK. Преступник ворвался в полицейское отделение, пырнул ножом одного из правоохранителей и забрал его табельное оружие. Полицейский от полученных ран скончался.
Затем злоумышленник открыл огонь возле местной школы, застрелив охранника.
Стрелка удалось задержать. В настоящее время следователи устанавливают личность преступника, а также выясняют его мотивы.
Токио, Служба информации РИА «Новый День»
Токио. Другие новости 26.06.18
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