В Японии мужчина устроил стрельбу неподалеку от школы

В Японии неизвестный напал на полицейский участок, завладел огнестрельным оружием и устроил стрельбу у местной школы. По предварительным данным, погибли два человека.

Инцидент произошел в городе Тояма на севере острова Хонсю, передает японский телеканал NHK. Преступник ворвался в полицейское отделение, пырнул ножом одного из правоохранителей и забрал его табельное оружие. Полицейский от полученных ран скончался.

Затем злоумышленник открыл огонь возле местной школы, застрелив охранника.

Стрелка удалось задержать. В настоящее время следователи устанавливают личность преступника, а также выясняют его мотивы.

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 26.06.18

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