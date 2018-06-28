Текила лилась рекой: мексиканцы отблагодарили корейцев за победу над Германией

В Мехико прошли массовые гуляния возле посольства Южной Кореи в благодарность за победу над футболистами из Германии на чемпионате мира по футболу, что позволило команде Мексики выйти в плей-офф. Десятки мексиканских болельщиков выпили текилы вместе вместе с консулом Республики Корея и другими сотрудниками дипломатической миссии, передает Infox.ru со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается, к месту стихийного праздника были направлены полицейские, однако никаких нарушений правопорядка не было.

Местный производитель пива также отблагодарил корейцев десятками коробок с алкогольными напитками. Он доставил их к посольству Кореи в Вашингтоне.

Накануне сборная Южной Кореи одержала сенсационную победу над действующими чемпионами мира со счетом 2:0. Для выхода в следующий раунд сборной Германии необходимо было выиграть у корейцев с минимальным преимуществом в два мяча. При этом в последнем матче группового этапа команда Мексики была разгромлена сборной Швеции (0:3). Судьба мексиканской сборной завесела от исхода встречи Южная Корея – Германия.

Мехико, служба информации РИА «Новый День»

Мехико. Другие новости 28.06.18

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