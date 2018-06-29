В США мужчина устроил стрельбу в редакции местной газеты, есть погибшие

В США мужчина ворвался в редакцию газеты Capital Gazette и расстрелял сотрудников. По данным правоохранителей, в результате нападения пять человек погибли, трое получили различные ранения. Источники CNN в полиции утверждают, что этот случай не связан с терроризмом, злоумышленник хотел свести личные счеты с репортерами.

Трагедия произошла в столице штата Мэрилэнд городе Аннаполисе. Мужчина разбил стеклянную дверь офиса и начал расстреливать сотрудников. Как сообщил в твиттере один из очевидцев произошедшего, который спрятался под столом, нападающий стрелял в людей и вновь перезаряжал оружие. Позднее в полиции уточнили, что преступник был вооружен дробовиком и дымовыми шашками.

По предварительным данным, жертвами атаки стали пять сотрудников газеты – ассистент по продажам Ребекка Смит, ответственная за спецпроекты Венди Уинтерс, ассистент редактора Роберт Хиаасен, редактор Джаральд Фишман и автор Джон МакНамара. Еще три человека получили ранения.

Преступника удалось задержать. Полиция его имени не называет, но американские СМИ утверждают, что это 38-летний Джаррод Рамос. Мужчина был обвинен в домогательствах, а Capital Gazette выпустила об этом заметку. Американец подал в суд на издание за клевету, однако судья иск отклонил. Очевидно, что Рамос готовился к нападению, он не взял с собой документов, а также повредил себе кончики пальцев, возможно, чтобы его не могли опознать по отпечаткам.

О произошедшем было доложено президенту США Дональду Трампу. Глава государства выразил соболезнования жертвам нападения и их родственникам.

Аннаполис, Служба информации РИА «Новый День»

Аннаполис. Другие новости 29.06.18

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