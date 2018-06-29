В Германии поймали отравителя, число жертв исчисляется десятками

На немецком заводе по производству металлических деталей задержали рабочего, которого подозревают в убийстве коллег. Мужчина травил еду сотрудников на протяжении десятилетий. Проверяется его причастность к 20 смертям.

Раскрыть отравителя удалось благодаря внимательности одного из работников, пишет CNN. Мужчина нашел в своей еде белый порошок и рассказал об этом руководству. На видео с камер наблюдения обнаружили 56-летнего сотрудника, который работает на заводе без малого 40 лет. Он подошел к коробке с сэндвичем своего коллеги и что-то туда подсыпал.

Экспертиза показала, что в еду был добавлен сильный химикат, который почти не ощущается на вкус, но приводит к повреждению внутренних органов. Полицейские обыскали личные вещи и дом отравителя и нашли там другие опасные вещества.

Пока мужчину обвиняют в одном покушении на убийство. Однако правоохранители заинтересовались и другими смертями рабочих этого завода, которых с 2000 года было 21. Люди гибли от сердечных приступов и раковых опухолей, которые вполне могли быть вызваны отравлением тяжелыми металлами.

Сам подозреваемый не раскрывает своих мотивов. По словам руководства завода, мужчина был очень незаметным все годы работы на предприятии.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

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