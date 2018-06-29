На Бали и на трех соседних островах остановлена работа аэропортов

На острове Бали в Индонезии приостановлена работа международного аэропорта. Причиной стало извержение вулкана Агунг, сообщает посольство РФ в Индонезии. «С вечера 28 июня возобновилась активная фаза извержения вулкана Агунг в районе Карангасем на острове Бали. Фиксируются выбросы вулканического пепла на высоту до 2,5 тыс. метров. Пирокластическое облако движется по направлению ветра на запад и юго-запад острова», – говорится в сообщении дипмиссии.

Там также отметили, что 29 июня с 3:00 до 15:00 местного времени полностью прекращена работа аэропорта Нгурах Раи. До 17:00 закрыты аэропорты на соседних островах Ява, Баньюванги и Джембер. «Статус ЧС в зоне вулкана сохраняется на уровне «тревожного». Местные власти рекомендуют соблюдать повышенную осторожность при посещении района Карангасем, не приближаться к вулкану на расстояние ближе 5 км от кратера», – добавили в дипмиссии.

Как напоминает «Интерфакс», вулкан извержение Агунга началась в ноябре 2017 года. Тогда пепел поднялся на высоту 1,5 километра, засыпав тонким слоем близлежащие населенные пункты. Из-за облака пепла на несколько дней была прекращена работа международного аэропорт Денпасара. В результате без возможности улететь на острове застряли десятки тысяч туристов. Зарубежный турпоток на остров после этого начал снижаться, поэтому власти Индонезии попросили отельеров предложить скидки в 40-50% для привлечения туристов.

Бали, Иван Гридин

Бали. Другие новости 29.06.18

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