Кошки попали под запрет в Новой Зеландии

Власти новозеландской деревни хотят запретить держать дома кошек. Уже существующие домашние питомцы могут дожить свой век, но завести новых не получится.

Странный запрет ввели в деревне Омауи на южном побережье Новой Зеландии, передает CNN. Жителям необходимо чипировать и зарегистрировать домашних кошек, однако когда животное умрет, нового питомца заводить уже нельзя.

Местные власти обеспокоены тем, что кошки уничтожают птиц и млекопитающих, нарушая естественный баланс в природе. Специалисты в области биозащиты считают, что в этом виноваты люди, которые допускают бесконтрольное размножение кошек и выпускают их гулять без присмотра.

В свою очередь жители деревни сочли запрет нарушающим их права и хотят протестовать против введенных ограничений.

Веллингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Веллингтон. Другие новости 03.09.18

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