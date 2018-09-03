В США неизвестные расстреляли 10 человек

В Калифорнии 10 человек госпитализированы с огнестрельными ранениями. Полиции не удалось задержать подозреваемых. Мотивы стрелков также остаются неизвестными.

Инцидент произошел в городе Сан-Бернардино, передает CNN. Ночью в одном из жилых комплексов раздались выстрелы. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили 10 раненых. Предполагается, что люди играли в кости, когда по ним открыли огонь.

По словам представителя местной полиции, трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

По предварительным данным, злоумышленники стреляли из пистолетов и винтовок. Однако никакого оружия найдено не было. Подозреваемых задержать не удалось. У полиции даже нет описания злоумышленников.

Как рассказали местные жители, они слышали от 15 до 20 выстрелов. Через пять минут прилетел полицейский вертолет.

Свидетели доставлены в отделение полиции, где они дадут показания. В настоящее время весь жилой комплекс оцеплен стражами порядка.

Сан-Франциско, Служба информации РИА «Новый День»

Сан-Франциско. Другие новости 03.09.18

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