Йога убила звезду «Терминатора»

Американский актер и писатель, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Кристофер Лоуфорд скончался в канадском Ванкувере. Ему было 63 года.

По данным зарубежных таблоидов, артист ушел из жизни после занятия йогой. Лоуфорду неожиданно стало плохо. Прибывшие на вызов врачи скорой помощи не смогли его спасти. Как пишет bnonews.com, у актера произошел сердечный приступ, что могло стать причиной его кончины.

Лоуфорд снялся в десятках фильмов и сериалов. Среди его известных работ в кино – «Терминатор-3. Восстание машин», «Все мои дети», «Главный госпиталь», «Байки из склепа», «Одинокие сердца». Большую популярность ему принесло участие в третьем «Терминаторе», вышедшем на экраны в 2003 году.

Отметим, мать Лоуфорда – американская актриса, светская львица Патриция Кеннеди. Она умерла в 2006 году в возрасте 82 лет. Его отец – британо-американский актер Питер Лоуфорд, ушел из жизни в 1984 году, ему был 61 год.

По сведениям портала TMZ, в 70-80-х годах прошлого века Кристофер Лоуфорд испытывал проблемы с наркотиками. В дальнейшем ему удалось избавиться от наркозависимости.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.09.18

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