Жительница Турина ответит в суде за падение кота с 8 этажа на прохожего

В Турине состоится судебный процесс по весьма необычному делу. Хозяйке кота, упавшего 27 июля на случайного прохожего придется за это ответить. ЧП случилось на улице Виа Триполи в городке Кьери в окрестностях Турина. Как сообщает «Италия по-русски», шестикилограммовый кот упал на мужчину с восьмого этажа.

В результате падения на голову прохожего животное погибло, а мужчина был госпитализирован с травмой шейных позвонков. Суд, заседание которого состоится на будущей неделе, должен определить, имеет ли истец право на возмещение ущерба.

Хозяйка кота – иностранка. Ее уже привлекали к административной ответственности за то, что она недостаточно хорошо контролировала перемещения животного. Но теперь, похоже, ей придется заплатить и компенсацию пострадавшему.

Турин, Иван Гридин

Турин. Другие новости 07.09.18

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