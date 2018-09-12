Автора книги «Как убить своего мужа» обвинили в убийстве супруга

Писательница Нэнси Крэмптон Брофи стала главной подозреваемой в убийстве ее супруга. Ранее женщина написала книгу «Как убить своего мужа».

Пособие было опубликовано в 2011 году. В книге Брофи описала орудия убийства, а также предлагала мотивы для расправы над мужем.

Супруг писательницы был застрелен в Кулинарном институте Орегона в Портленде, где он работал долгое время. Преступник скрылся с места убийства, пишет Newsweek.

Спустя три месяца следователи пришли к выводу, что к преступлению причастна Нэнси. Женщину также обвинили в незаконном использовании оружия.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

Нью-Йорк. Другие новости 12.09.18

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