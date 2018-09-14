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Пятница, 14 сентября 2018, 13:20 мск

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В трех городах США из-за утечки газа прогремели взрывы, есть жертвы

Фото: twitter.com/RogueCPI

В штате Массачусетс (США) произошли массовые взрывы из-за утечки газа. По предварительным данным, от 40 до 80 домов повреждены из-за возникших пожаров. 25 человек госпитализированы с различными травмами, 1 человек погиб.

Утечка бытового газа произошла в трех городах – Лоуренсе, Андовере и Северном Андовере, сообщается в твиттере полиции штата Массачусетс. Это стало возможным из-за технических неполадок в газовой сети компании Columbia Gas.

Правоохранители советуют жителям покинуть дома, проходит массовая эвакуация. Местные школы закрыты, в них размещают тех, кто был вынужден уйти из своих домов из-за опасений новых взрывов.

В настоящее время известно об одной жертве трагедии – 18-летнем Леонеле Робсоне из Лоуренса, передает NBC News. На автомобиль парня обрушилась труба дымохода после взрыва в доме. Кроме того, в различными травмами госпитализированы в общей сложности 25 человек.

Шеф пожарной службы Андовера Майкл Мэнсфилд сравнил произошедшее в городе с военными действиями. Местным жителям посоветовали не пользоваться электричеством. Электросетевая компания начала обесточивать районы, которые входят в единую газовую сеть, обслуживаемую Columbia Gas.

Бостон, Служба информации РИА «Новый День»

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