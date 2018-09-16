Грузия намерена победить бедность за счет экспорта марихуаны – об этом заявил министр финансов страны Иванэ Мачавариани.

«Сама культура старейшая, опьянение от этого зелья старо, как мир, но производство из конопли таких продуктов, которые используются в медицинской области, является именно новинкой и связано с новыми технологиями», – цитирует телеканал «Звезда» чиновника, призывающего наладить в Грузии производство марихуаны в промышленных масштабах и поставлять ее на в медицинских целях.

По подсчетам Мачавариани, рынок конопли – один из самых перспективных и быстро растущих в мире, и Грузия уже в ближайшее время могла бы получать от такого экспорта более 300 млн лари или 100 – 150 млн долларов в год.

«Доходами, которые будут получены, мы поднимем образование и победим бедность и нищету», – подчеркнул министр, заранее отвергая возможные обвинения в безнравственности подобного бизнеса.

Напомним, уголовное наказание за употребление марихуаны в Грузии отменили осенью 2017 года.

Тбилиси, Игорь Юров

Тбилиси. Другие новости 15.09.18

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